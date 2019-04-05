Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 370 gram esrar ile 79 gram esrar tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 665 lira para ele geçiren polis, M.Ç. ile M.K.S.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, M.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:03 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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