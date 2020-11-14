Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

14.11.2020 10:44
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faailiyet gösteren suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 465 gram jamaika, 214 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika


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