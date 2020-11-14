Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faailiyet gösteren suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 465 gram jamaika, 214 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

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