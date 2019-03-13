Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Nuripazarbaşı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında A.K., S.K. ve F.K. gözaltına alındı. Adreste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 117,38 gram metamfetamin, 2,80 gram bonzai, 12 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 545 lira para ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



- Gaziantep

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