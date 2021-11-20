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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

20.11.2021 13:35
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram bonzai ile 200 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram bonzai ile 200 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine yapılan baskınlarda 2 kilo 400 gram bonzai, 200 gram metanfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Bonzai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı - Son Dakika
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