Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

19.04.2022 19:01
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Bulvarında durumundan şüphelenen bir otomobilde yapılan aramada 50,32 gram metenfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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