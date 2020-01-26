Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstiklal, Konak ve 23 Nisan mahallelerinde durumundan şüphelenilen 10 şüpheliyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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