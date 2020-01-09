Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 14 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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