Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:10 Kaynak: AA
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