Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:10 Kaynak: AA

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