Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

30.03.2022 10:34
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 5 kilo 700 gram esrar ele geçriidli Gaziantep'te 5 kilo 700 gram esrar ele geçriidli TUBİM ŞUBE MÜDÜRÜ: UYUŞTURUCU KULLANIM YAYGINLIĞI AVRUPA'DA YÜZDE 29,5, TÜRKİYE'DE 3,1 TUBİM ŞUBE MÜDÜRÜ: UYUŞTURUCU KULLANIM YAYGINLIĞI AVRUPA'DA YÜZDE 29,5, TÜRKİYE'DE 3,1

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:13:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement