Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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