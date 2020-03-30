Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 92 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 1 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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