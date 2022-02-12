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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

12.02.2022 11:07
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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