Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3,5 litre sıvı uyuşturucu, 105 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:36 Kaynak: AA
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