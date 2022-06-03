Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 ikamette yaptıkları aramada, 2 kilo 750 gram esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 40 kök Hint keneviri ve terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
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