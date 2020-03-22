Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 349 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:26 Kaynak: AA

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