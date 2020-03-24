Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 310 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.