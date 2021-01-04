Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde, 6 tabanca, 1 tüfek, 6 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.