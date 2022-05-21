Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

21.05.2022 20:35
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli, belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Ev aramalarında ise 19 kilo 673 gram metamfetamin, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sek edilen 15 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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