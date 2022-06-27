GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Polislerin adreslerde arama yapması
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
Operasyondan detaylar
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada 175 kök kenevir bitkisi, 78 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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