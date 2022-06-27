GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

27.06.2022 13:33

Polislerin adreslerde arama yapması Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Operasyondan detaylar Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polislerin adreslerde arama yapması

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Operasyondan detaylar

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 175 kök kenevir bitkisi, 78 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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