İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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