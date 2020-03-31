Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 15 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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