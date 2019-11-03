Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba ve Vatan mahallelerinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 12 kilo 650 gram esrar, 422 gram eroin, 240 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 20 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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