Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, şüphelilerin yakalanması için daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, birer ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.