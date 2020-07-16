Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 168 mermi, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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