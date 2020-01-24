Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 14 kilogram metamfetamin maddesiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddenin kente getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Geylani Mahallesinde durdurulan bir araçta 15 paket halinde toplam 14 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.