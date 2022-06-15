Ekipler, Oğuzeli ilçesinde iki adreste yaptıkları aramada, pompalı tüfek, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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