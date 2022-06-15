Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.06.2022 21:34
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde iki adreste yaptıkları aramada, pompalı tüfek, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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