Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bir otomobildeki aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler O.K. ve D.A. gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Polisin otomobildeki sürücü ve yanındaki kişinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki O.K. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.