Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 59 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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