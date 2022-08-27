Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

27.08.2022 13:18
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övücü paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sabahın erken saatlerinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kent merkezindeki 11 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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