Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda 100 gram çeşitli türde uyuşturucu maddesi, 25 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 62 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi

44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor

Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi

İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı

Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın