Adreslerde ve bir araçta arama yapan ekipler, 174 gram metamfetamin ve bir miktar çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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