Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

15.04.2022 16:53
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede 26 adrese düzenledikleri operasyonda, 250 gram esrar, 230 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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