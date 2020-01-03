Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesindeki Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik 62 ekip ve 720 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İki sabit uygulama noktasında 130 araçta arama yapıldığı, 380 kişinin üst aramasından geçirildiği operasyonda 35 adrese de eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından 24 kişi gözaltına alındı."

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı FLAŞ

Son Dakika Haberleri
16:12 KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi - Son Dakika
16:12 Fethiye'de kaçak göçmen faciası 8 ölü kıyıya getirildi - Son Dakika
16:12 Çorum şehit piyade er ayhan çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:12 Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı - Son Dakika
16:12 Kartal'da metruk binaların kontrollü yıkımı sürüyor - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]