Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 27 şüpheli yakalandı, 397 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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