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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesi kırsal Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Çevik" ile bomba köpeği "Azot"un katıldığı aramada, 4 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu, biri otomatik 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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