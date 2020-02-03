Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde bir ev ve araçta arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 550 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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