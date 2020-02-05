Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burç Esentepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti ve imalatı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonda S.O. (27), K.S. (23) ve H.Ö. (32), yakalandı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli bıçaklar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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