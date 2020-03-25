Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
35 zanlının yakalandığı operasyonda 192 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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