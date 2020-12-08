Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Diğer 30 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda 194 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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