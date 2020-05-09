Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 37 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 323 gram esrar, 664 gram sentetik uyuşturucu, 562 gram eroin, 152 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.