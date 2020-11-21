Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 46 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 749 gram uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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