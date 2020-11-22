Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 5 kilo 300 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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