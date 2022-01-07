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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

07.01.2022 19:49
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, H.B, K.U, M.T. ve O.B. nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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