Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

11.05.2022 22:40
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı Elbistan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Elbistan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 06:04:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement