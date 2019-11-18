Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yukarıbayır Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, 13,18 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, Cemal Gürsel Mahallesi'nde de 2 şüphelinin üst aramasında, 18,93 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para buldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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