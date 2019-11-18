Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yukarıbayır Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, 13,18 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, Cemal Gürsel Mahallesi'nde de 2 şüphelinin üst aramasında, 18,93 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para buldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.