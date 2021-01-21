Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Fırsatçılar bu kez de havaların soğumasını bahane etti: Halde 1, markette 4 TL

Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı

G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı

Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı

Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın

İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu

İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar

Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor