Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 kilogram esrar, bir hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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