Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Çalışmada 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:12 Kaynak: AA
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