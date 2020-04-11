Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Çalışmada 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.