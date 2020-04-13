Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 23 gram uyuşturucu, bir hassas terazi ve bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:30 Kaynak: AA
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