Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

10.03.2022 09:35
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 196 gram sentetik uyuşturucu, 1000 paket gümrük kaçağı sigara, 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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