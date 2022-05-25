Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının engellenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.