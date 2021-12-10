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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

10.12.2021 13:36
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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