Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.